"Агро Газ Трейдинг" обжалует конкурс на выбор давальца сырья для ОПЗ

ООО "Агро Газ Трейдинг", которое является давальцем сырья для АО "Одесский припортовый завод" с июля 2019 года, планирует обжаловать результаты нового конкурса по выбору поставщика давальческого сырья. В АГТ убеждены, что выбор малоизвестной сингапурской компании DACHEX SHIPPING PTE. LTD в качестве нового давальца прошел с нарушениями правил.

Об этом сообщает официальный сайт компании "АГТ".

"Во время проведения третьего этапа отбора – переговоров, был возбужден утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества – максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном Правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23.03.2021 года № 15) и Наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29.03.2021 года № 8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ"", – отмечают в компании АГТ.

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По мнению АГТ, DACHEX SHIPPING PTE. LTD не имеет опыта работы по выполнению поставок давальческого сырья, что создает существенные риски для будущей работы и приватизации завода. Кроме того, во время третьего этапа конкурса АО "ОПЗ" нарушил действующие правила проведения конкурса, считают в АГТ.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций, обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", – считают в компании.

В течение периода сотрудничества между "Агро Газ Трейдинг" и "ОПЗ" завода удалось восстановить лидирующие позиции в секторе производства минеральных удобрений. Сейчас АО "ОПЗ" является единственным государственным предприятием в Украине, которое производит минеральные удобрения на уровне 70 тыс тонн в месяц.

"За два года совместной работы ООО "АГТ" и АО "ОПЗ", заводу удалось возобновить свою деятельность в полном объеме, увеличить заработную плату работникам АО "ОПЗ" более чем на 20%, начать процедуру возврата долга в пользу НАК "Нафтогаз Украина", вернуть себе статус одного из крупнейших производителей аммиака и карбамида в Украине, возобновить поставки продукции на международный рынок, побить несколько рекордов по производству готовой продукции, открыть новое направление деятельности по производству медицинского кислорода, увеличить свою приватизационную стоимость в несколько раз", – указывает АГТ.