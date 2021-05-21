Аэропорт 'Борисполь' потерпел 1,5 млрд гривен убытков за 2020 год

"Международный аэропорт "Борисполь" отчитался о 1,482 млрд грн чистых убытков. Соответствующие убытки получены по результатам 2020 года.

В то же время согласно финансовому плану аэропорта, госпредприятием рассматривался оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму 1,5 млрд грн. Об этом говорится в письме Мининфраструктуры, сообщает "Марлин".

Причинами таких финансовых результатов для аэропорта "Борисполь" стали:

карантинные ограничения в стране, установленные с целью предотвращения распространения COVID-19;

закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярных пассажирских перевозок в марте 2020 года;

почти полное прекращение внутреннего и международного авиасообщения во II квартале.

В Министерстве инфраструктуры относительно принятых мер руководства дополнительно отметили, что в течение 2020 года аэропортом "Борисполь" были существенно оптимизированы статьи расходов, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены расходы на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступления средств.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время реконструкции международного аэропорта "Борисполь" из государственного бюджета украли 37 млн гривен. У одного из фигурантов дела изъяли около 60 тыс. долларов и более 1,5 млн гривен.