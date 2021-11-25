У Байдена пытались не допустить новых санкций против "Северного потока-2": СМИ раскрыли детали

Администрация американского президента Джо Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки из оборонного законопроекта США на 2022 год касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.

Отмечается, что администрация президента пыталась отговорить наложить санкции на немецкие организации, участвующие в строительстве трубопровода, что вызвало гнев республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает Foreign Policy.

Палата представителей уже приняла версию законопроекта о финансировании обороны, включая положения о дальнейшем введении санкций в отношении газопровода. Согласно подсчету республиканцев, в редакции Сената есть четыре поправки, которые предусматривают ограничения против "Северного потока-2".

Видео дня

"Администрация Байдена пытается скрыть свое катастрофическое решение баловать Россию и подорвать наших союзников в начале этого года. Они знают, что санкции против "Северного потока-2" пользуются решительной двухпартийной поддержкой, и прибегли к тактике закулисного давления, чтобы не смущаться", – заявил конгрессмен Майк Роджерс из Алабамы, главный республиканец в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

В США понимают, что российский скандальный газопровод полностью удалит Украину из маршрутов транзита российского газа в Европу. Это лишит Киев доходов от транзита на миллиарды долларов в год и снимет любые ограничения на способность России причинять вред Украине.

"Я всегда четко выражала свое несогласие с газопроводом "Северный поток-2", поэтому я возглавила закон, чтобы вооружить администрацию Трампа и Байдена инструментами, чтобы остановить это (проект. – Ред.). Я буду продолжать выступать против трубопровода и работать над продвижением усилий в Конгрессе, которые возлагают на Путина ответственность за его поведение против наших союзников и партнеров", – заявила сенатор-демократка Джин Шахин.

Также в США решили расширить санкции против "Северного потока-2". В список добавлена связанная с российским газопроводом компания. Речь идет о Transadria Ltd и судне Marlin, которое ей принадлежит.

Партия "Союз-90"/"Зеленые" выступает против введения в эксплуатацию "Северного потока-2", но также и против попыток США остановить проект с помощью санкций. Как заявил депутат фракции и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур, газопровод был и останется неправильным решением именно для ФРГ, а не для Штатов.

"Новые санкции США также неприемлемы для тех, кто выступает против "Северного потока-2". В частности, мы, "Зеленые", которые всегда боролись с трубопроводом, не можем понять, какого рода дружбу здесь ищут, когда к друзьям применяются санкции, когда они ведут дела с третьими сторонами", – заявил Нурипура.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль попросил американский Сенат ввести санкции против "Северного потока-2" в ответ на то, что Россия создает энергокризис в Европе и продолжает угрожать Украине. Премьер указал, что Украина призывает сенаторов не поддерживать геополитический проект, который сделает нашу страну более уязвимой для российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина будет терять около $2 млрд в год, если газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию. Это эквивалентно примерно 1,5% ВВП. В связи с этим глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко выразил надежду, что американский Конгресс введет санкции против оператора проекта (Nord Sream 2 AG).