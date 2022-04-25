'АБК Днепр' готова обеспечить водой больницы и объекты критической инфраструктуры Украины

Компания "АБК Днепр" продолжает работу в условиях военного положения в Украине и надежно обеспечивает тыл, поддерживая экономику страны. Предприятие готово бесплатно поставлять воду больницам и объектам критической инфраструктуры.

Об этом заявили в компании, отметив, что производство вод на мощностях ООО "АБК Днепр" имеет давнюю историю. Сама вода соответствует всем государственным стандартам.

"На глубине 110 м был обнаружен источник лечебно-столовой воды, которая со временем была представлена под торговой маркой "Царичанская", популярность ее привела к необходимости бурения второй скважины, и уже в 2021 году были обнаружены водоносные горизонты, состав которых позволяет неограниченное употребление без лечебных целей – минеральная столовая вода ТМ "Петриківська", – рассказали в компании.

Заявки предприятие принимает по телефону: +380562355356. Официальный сайт.