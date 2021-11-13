ЕБА впервые исследовала интегральный показатель Индекса устойчивого развития Украины

Интегральный показатель Индекса устойчивого развития Украины составил 3,17 балла из 5-ти возможных и оказался в нейтральной плоскости.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования уровня интеграции Целей устойчивого развития ООН в стратегии бизнеса и стратегии развития Украины, впервые проведенного Европейской бизнес ассоциацией. Партнерами исследования выступили "Нафтогаз Украины" и Киевский национальный торгово-экономический университет.

96% участников опроса ориентируются на цели устойчивого развития в своей деятельности. При этом 83% из них имеют соответствующие стратегии/политики/планы, в которых это зафиксировано. 58% респондентов готовят отдельные нефинансовые отчеты, а около трети компаний излагают такую информацию в соответствующем разделе в годовом отчете. Наибольшее количество нефинансовых отчетов готовится компаниями топливно-энергетического комплекса (73%), FMCG (55%), а также IТ и телекоммуникаций (50%).

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Бизнес активно инвестирует в проекты по устойчивому развитию, 96% имеют соответствующие годовые бюджеты. Большинство таких инвестиций составляют от 1 до 100 млн. гривен (48%) ежегодно и осуществляются преимущественно компаниями топливно-энергетического комплекса и сферы ІТ и телекоммуникаций. Самые низкие суммы (менее 0,5 млн. гривен) на проекты устойчивого развития выделяют компании сферы консалтинга, аудита и юридических услуг. При этом почти половина, а именно 48% компаний планируют увеличивать финансирование таких проектов.

К главным преимуществам, которые получает бизнес от внедрения проектов по устойчивому развитию, участники опроса отнесли улучшение лояльности компании со стороны сотрудников, улучшение деловой репутации внутри страны, а также улучшение восприятия компании со стороны потребителей ее продукции/услуг и местных общин. В то же время, чем больше сумма годовых инвестиций, тем больше респондентов указывают на улучшение восприятия и лояльности со стороны местных общин – от 33% инвестирующих менее 0,5 млн гривен до 69% инвестирующих от 10 до 100 млн гривен ежегодно в проекты устойчивого развития

Кроме этого, по словам компаний, рост инвестиций также способствует улучшению деловой репутации в международной среде и доступу к международным финансам и кредитам, в частности, так говорят около 44% опрошенных.

Защита окружающей среды – в приоритете всех компаний, особенно вопрос управления отходами, которому уделяется внимание 81% опрошенных, высадка деревьев (64%), программы по энергоэффективности (49%) и экологической модернизации (40%). Второе место по важности принадлежит образовательному направлению – 65% компаний отмечают, что сотрудничают с университетами и участвуют в программах дуального образования. Кроме этого, компании также занимаются социальной и профессиональной интеграцией лиц с инвалидностью (41%).

"Как мы видим из результатов исследования, бизнес становится полноценным игроком в продвижении целей устойчивого развития. В то же время, компании считают, что экологические вопросы наименее учтены в государственной политике устойчивого развития. Поэтому важно поощрять такой бизнес к инвестированию путем прогнозируемой и предполагаемой государственной политики, в том числе, и экологической. Очень надеюсь, с новым руководством профильного министерства качественные экологические изменения удастся внедрить", – заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

В свою очередь директор дивизиона "Нафтогаз разведка и добычи" Александр Романюк отметил интересный инсайт исследования – именно компании топливно-энергетического комплекса больше всего инвестируют в проекты устойчивого развития, и внимательнее всего подходят к отчетности в соответствии с Целями устойчивого развития.

"Нафтогаз" в прошлом году присоединился к Глобальному договору ООН, мы являемся надежным партнером более 450 общин в 11 областях Украины. К примеру, образовательный конкурс грантов "Энергия развития", который мы проводим уже второй раз. Весной благодаря этому конкурсу 50 проектов получили финансирование по 100 тыс. грн каждый. В ближайшее время определим еще 25 победителей. Это исследование еще раз подтвердило, что мы движемся в правильном направлении, и это нужно людям и стране", – отметил Романюк.

Несколько более низкими темпами, по мнению представителей бизнеса, происходит интеграция Целей устойчивого развития в стратегию развития Украины, представленную в различных документах. Лучше всего респонденты оценили уровень интеграции социальных компонентов (2,91 по 5-балльной шкале), а хуже всего – экологических (2,67 по 5-балльной шкале). Более половины компаний считают, что это обусловлено отсутствием финансирования, недостаточной экспертизой и осведомленностью о необходимости внедрения принципов устойчивого развития, а также отсутствием межинституционного сотрудничества.

По мнению всех компаний, основные трудности для внедрения устойчивого развития сосредоточены в регуляторной сфере. Кроме этого, прослеживается связь между инвестициями и регуляторными барьерами – чем больше компания инвестирует, тем чаще идет речь о наличии таких барьеров – от 26% тех, чьи инвестиции меньше 0,5 млн гривен, до 50% тех, кто инвестирует от 10 млн до 100 млн гривен.

Основными же стимулами для увеличения прогресса в реализации Целей устойчивого развития (как в государстве, так и в бизнесе) респонденты считают регуляторные изменения (в том числе сокращение бюрократических процедур), оказание поддержки (финансовой, организационной и консультативно-информационной) для инновационных проектов, а также финансовые инструменты поддержки бизнеса и государства – налоговые льготы, льготные кредиты, гранты от государственных фондов и международных организаций.

Индекс устойчивого развития – проводится Европейской бизнес ассоциацией с 2021 года. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2021 года, в нем приняли участие 75 специалистов, занимающихся вопросами устойчивого развития в членских компаниях ЕБА.

Цель исследования – оценка текущего состояния выполнения Целей устойчивого развития ООН в бизнесе и государстве, определение механизмов, которые будут способствовать улучшению прогресса в их реализации, определение факторов, которые мешают или могут способствовать устойчивому развитию бизнеса и государства.

Интегральный показатель индекса состоит из двух равнозначных компонентов: