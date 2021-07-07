Две ТЭЦ и Славянская ТЭС остановили производство электроэнергии из-за падения цен

Две ТЭЦ в Киеве и Харькове, а также Славянская ТЭС "Донбассэнерго" 7 июля прекратили производство электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные госкомпании НЭК "Укрэнерго".

Накануне компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за падения цен ниже себестоимости, она не имеет средств для оплаты услугу системного оператора. Это привело к тому, что впервые в истории компания получила статус "дефолтный" и вынуждена была остановить работу электростанции.

"Систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать энергогенерация, привели к тому, что цена на рынке РСВ в мае составила 930 грн/МВт*ч, в июне — 1362 грн/МВт*ч. Только за 6 дней июля цена "обвалилась" уже до 770 грн/МВт*ч (при себестоимости 1600 грн/МВт*ч)", - сообщили в "Донбассэнерго".

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Все принимаемые НКРЭКУ меры "Донбассэнерго" назвала недостаточными и такими, что не помогут исправить ситуацию.

"Донбассэнерго" призывает Регулятора немедленно вмешаться и исправить сложившуюся ситуацию на рынке электроэнергии, пресечь манипуляции и разработать мероприятия для недопущения подобных масштабных катастроф на рынке в дальнейшем", - заявили в компании.

Действия НКРЭКУ после предыдущего обвала цен на электроэнергию не возымели никакого эффекта, считает первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, по-прежнему имеют место манипуляции трейдеров-спекулянтов на РДН.

По данным "Укрэнерго", Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 не получили статус "дефолтный", однако остановили производство из-за экономической необоснованности.

Напомним, в начале июля оптовые цены на электроэнергию упали в 3 раза ниже себестоимости АЭС. Министерство энергетики назвало причиной этому ценовые манипуляции трейдеров-спекулянтов.