Украинский предприниматель Дмитрий Дубилет закончил 2020 год с доходом в 4,5 млн грн и кредитом в 15 млн грн. Наибольший доход в своей карьере экс-владелец Monobank получил в 2019 году – при выходе из проекта.

Об этом говорится в декларации Дубилета. Еще в марте 2021 года финансовые обязательства в размере 15 млн грн числились за предпринимателем, пишет издание "УНН".

Напомним: на своей странице в Instagram Дубилет заявил о начале своего нового бизнес-проекта Fintech Farm. Компания будет заниматься запуском цифровых банков в разных странах мира (начали с Азербайджана и Нигерии). Дубилет утверждает, что Fintech Farm станет "миллиардным бизнесом", а его сотрудники станут "долларовыми миллионерами".

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В среде финтех-стартаперов уже все привыкли к громким заявлениям и бизнесу "на хайпе", говорится в материале. Такая стратегия позволяет вовлечь венчурных и системных инвесторов в проект при необходимости и быстро развивать проект. По статистике, 90% стартапов предпосевной стадии погибают. Смертность стартапов после посевного раунда инвестиций – 75%. Поэтому важно четко определить клиента, сделать удобный сервис и обеспечить узнаваемость бренда.

Успешность Дубилета в финтех отрасли и стартапах можно оценить по открытым источникам. Так, согласно декларациям Дмитрия в 2019 году он получил 32,7 млн грн дохода, из которых 29,9 млн грн – за выход из проектов Monobank и Айдок, и имел непогашенный кредит 15 млн грн. 2020 Дубилет закончил гораздо скромнее с доходом 4,5 млн грн и тем же кредитом в 15 млн грн.

Собственный бизнес предприниматель начал еще в 2005 году с регистрации ЧП, которое было ликвидировано судом в 2011 году по иску налоговой инспекции.

Как отмечают журналисты, после выхода из Monobank Дубилет неоднократно пытался создать собственный бизнес, но начинания не увенчались успехом. Сейчас он является учредителем ООО Смартесс (прибыль за 2020 год – 1,7 млн грн), ООО Смартесс Киев (убыток за 2020 год – 6 тыс. грн), ООО Чекбокс (убыток за 2020 год – 78 тыс. грн), ООО Смартесс Рулз (убыток за 2020 год – 12 тыс. грн), ООО Планетаавто, ООО Финтех Ферма, ООО Дронекс ЮА, ООО Доброзем (компании зарегистрированы в 2021 году, данных о доходах в открытых источниках нет).

"На данный момент выходит, что все самостоятельные начинания Дмитрия не имеют большого успеха и не приносят никакого ощутимого дохода, а проект Monobank был наиболее успешным в его карьере и миллионные доходы он имел только от Monobank. Теперь предприниматель планирует заработать не миллион, а миллиард – так же за счет наработок Monobank", – говорится в статье.

Напомним, ранее стало известно, что Monobank может подать иск против Дубилета. По информации политолога Дмитрия Марунича, после заявления бизнесмена о запуске международного проекта Leobank, юристы Monobank получили задание готовиться к судебному процессу по факту нарушения авторских прав и сейчас решается вопрос, кто будет ответчиком – Дмитрий Дубилет и его финтех компания или банк в Азербайджане.