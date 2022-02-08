ДТЭК в 2022 году увеличит добычу угля до 17,5 млн тонн

В 2022 году компания "ДТЭК Энерго" планирует увеличить добычу угля на 0,5 млн тонн до 17,5 млн тонн для обеспечения потребностей тепловой генерации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на временный вынужденный импорт угля, вызванный дополнительными нагрузками на наши ТЭС, собственная добыча для нас является приоритетом. Если в январе мы импортировали 315 тыс. тонн топлива, за этот же период наши горняки подняли на верх более 1,5 млн тонн собственного угля . Всего же в этом году планируем нарастить объемы добычи до 17,5 млн тонн", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В ДТЭК напомнили, что на шахтах компании в 2021 году добыли около 17 млн тонн угля марки "Г".

Как сообщали СМИ, по данным Минэнерго, в январе на украинских шахтах было добыто более 2,5 млн тонн угля. Государственные шахты сократили добычу до 330 тыс. тонн, на 6% меньше предусмотренного плана.