ДТЭК увеличит инвестиции в ремонт ТЭС до 2,5 млрд грн

ДТЭК увеличил планы по инвестициям в ремонты ТЭС на 2021 до 2,5 млрд говорится в сообщении пресс-службы компании.

"За 8 месяцев этого года "ДТЭК Энерго" направил в ремонте кампанию ТЭС почти 1,4 млрд грн. Все для надежной и бесперебойной работы станций, особенно накануне и в течение отопительного сезона. Всего по итогам 2021 "ДТЭК Энерго" планирует направить в ремонтную кампанию ТЭС около 2,5 млрд грн ", - говорится в сообщении.

В начале года компания планировала инвестировать в модернизацию ТЭС около 2,3 млрд грн.

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По состоянию на середину сентября энергетики уже реализовали 17 из 28 запланированных в этом году ремонтов энергоблоков ТЭС.

До конца года планируется реализовать 4 ремонта энергоблоков на Кураховской, Луганской, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Еще 9 ремонтов сейчас в стадии реализации.

"Главное для нас – обеспечить стабильность украинской энергосистемы. Простыми словами, чтобы украинцы были со светом и теплом, независимо от погоды, времени и нагрузки в сети. Залог этого – полноценная ремонтная кампания на блоках станций, которую "ДТЭК Энерго", как надежная и ответственная компания, реализует для поддержки бесперебойного производства электроэнергии, особенно в пиковые периоды ", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.