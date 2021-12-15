ДТЭК увеличил объемы добычи угля сверх плана из-за угрозы дефицита

За 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн. тонн, сообщили в компании.

"В течение января-ноября этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли более 15,2 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания ожидает добыть почти 17 млн т газового угля", - сообщила пресс-служба компании .

По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится 324 тыс. т угля, а теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.

"ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на собственных шахтах. Это крайне важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре добыли почти 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское "И "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально его наращивать. И это лишь некоторые из примеров работы наших горняков", - говорится в сообщении компании.

Видео дня

"ДТЭК Энерго" отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простой другой генерации.