ДТЭК удвоил количество работающих блоков ТЭС из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС
Компания ДТЭК задействовала дополнительно 9 энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"По состоянию на утро 4 марта в работе находилось 23 энергоблока ТЭС вместо запланированных 14. Для компенсации мощностей атомных блоков вне графика дополнительно были получены команды на включение 9 блоков", - сообщили в компании.
Усилиями центрального диспетчера и тепловой генерации удалось удержать допустимый показатель частоты и не допустить системной аварии.
В результате вооруженной атаки оккупантов на Запорожскую АЭС была утеряна мощность атомной генерации 1,3 ГВт.
В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы обеспечивать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации.