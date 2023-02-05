Несмотря на войну и релокацию, машиностроителям ДТЭК удалось обеспечить украинские шахты необходимым оборудованием и запчастями.

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Об этом на своей фейсбук-странице сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"В период беспрецедентных атак врага украинской энергетике нужна надежная опора. Такой опорой для наших энергетиков являются ВСУ с одной стороны и шахтеры с другой. А для шахтеров надежной помощью являются машиностроители. Несмотря на войну и релокацию на другие площадки машиностроители продолжают производить необходимое оборудование и детали, необходимые для работы шахтеров", – сообщил Салеев.

По его словам, по итогам прошлого года машиностроителям ДТЭК Энерго удалось изготовить для нужд украинских шахтеров 147 единиц горно-шахтного оборудования, 9 комбайнов и 456 тысяч запчастей и комплектующих.

Среди ближайших планов машиностроителей выпуск нового горно-шахтного оборудования, которое позволит поддержать необходимые темпы добычи угля на украинских шахтах.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Энерго до конца отопительного сезона планирует отремонтировать еще 6 блоков теплоэлектростанций.