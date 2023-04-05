ДТЭК предоставил государственным ТЭС 181 тысячу тонн угля в течение отопительного сезона

За самый сложный в истории страны отопительный сезон ДТЭК отгрузил для государственных ТЭС 181 тыс. тонн угля.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Первые шесть областей отключают от отопления, поэтому можно подвести итоги этого ОЗУ. И хотя мы уже второй месяц подряд усиленно готовимся к зиме следующей (а она обещает быть не легче), хочу поблагодарить каждого, кто ежедневно, на своем месте, делает, что имеет", - написал он.

Салеев подчеркнул, что для прохождения этой зимой работники ДТЭК Энерго отпустили в энергосистему электроэнергию, эквивалентную среднему потреблению 2,6 млн семей в течение целого года.

Также, чтобы пройти отопительный сезон, ДТЭК отгрузил 181 тысячу тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.

Всего за зиму энергетики компании отремонтировали 9 энергоблоков ТЭС, шахтеры ввели в работу 14 новых рядов, а машиностроители изготовили 9 новых комбайнов и 357 тысяч запчастей и комплектующих.

"Чтобы не было впереди, украинцам это по силам. Прошли эту зиму – пройдем что угодно", – подытожил Салеев.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 2 апреля в очередной раз пострадала одна из ТЭС ДТЭК Энерго. Было повреждено оборудование станции, в результате чего она временно прекратила производство электроэнергии.