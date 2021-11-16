ДТЭК планировали вернуть 'зеленые' долги в обмен на остановку Ахметовым медиавойны с властями, – Лещенко

Офис президента намерен требовать изменения редакционной политики на телеканале "Украина24" в обмен на прекращение действий по блокированию выплаты компании ДТЭК ВИЭ средств за "зеленую" энергию.

Об этом заявил близкий к Офису президента и партии "Слуга Народа" блоггер Сергей Лещенко.

"Этот Петриковец (экс-глава ГП "ГарПок" – прим.) получил приказ от своего непосредственного руководителя Шмыгаля не производить расчет с зелеными. Эти деньги были заблокированы только благодаря тому, что Ощадбанк получил указание ее не проводить. План заключался в том, чтобы с Ахметовым вести переговоры об остановке медиа-войны с властями", – заявил Лещенко на своем YouTube-канале.

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Напомним, ряд нардепов, в том числе Гео Лерос, сообщили, что Сергей Лещенко заменил советника главы офиса президента Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики ОП. Сам Лещенко опровергает эту информацию и заявляет, что просто "консультирует и помогает депутатам от "Слуги Народа".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов "зеленым" инверторам. Правительство заморозило 19,3 млрд грн средств, предоставленных Украине для расчетов с долгами европейских банков.

Затем стало известно, что инвесторам выплатили только 16,3 из 19,3 млрд грн. Часть средств исчезла. В компании ДТЭК требуют расследовать факт невыплаты средств и требуют привлечения к ответственности участников незаконной схемы блокирования средств – в том числе руководство Гарпока и государственного Сбербанка.