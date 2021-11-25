ДТЭК ожидает прибытие второго судна с американским углем на следующей неделе

Компания ДТЭК Энерго ожидает прибытия второго из семи законтрактованных судов с углем типа Panamax (Панамакс) из Америки на следующей неделе (29 ноября – 5 декабря).

"Готовимся встречать второе из семи судов "Панамакс". Ожидается оно в Украине уже на следующей неделе и пополнит запасы собственной генерации", - говорится в сообщении компании в Facebook.

В компании также отметили, что 24 ноября первый Panamax из 60,5 тыс. т угля, привезенного ДТЭК для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго" из США, полностью разгрузили в порту "Южный".

"В настоящее время более трети из указанного объема отгружено в вагоны, чтобы уже в кратчайшие сроки пополнить запасы государственной генерации", - отметили в ДТЭК Энерго.

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Напомним, ДТЭК законтрактовал 7 кораблей с углем из США и Колумбии для прохождения отопительного сезона. Часть угля компания согласилась передать государственной генерации, страдающей дефицитом угля.

В общей сложности ДТЭК договорился об импорте 1,2 млн тонн угля и гарантировал, что все ТЭС компании будут обеспечены углем до окончания отопительного сезона.