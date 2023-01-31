ДТЭК обжалует наказание НКРЭКУ для энергетиков в суде

ДТЭК категорически не согласен со штрафами для энергетиков и считает подобные решения несправедливыми.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики продолжают героически работать над обеспечением справедливого распределения электроэнергии и восстановления поврежденных объектов энергетики. ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что с первых дней войны энергетики вышли на энергетический фронт и начали борьбу за право украинцев на жизнь со светом.

После освобождения Киевской области, энергетики сразу же начали восстанавливать инфраструктуру и в рекордные сроки вернули свет для 300 тысяч семей.

"Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, НКРЭКУ оштрафовала уже почти половину облэнерго страны за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Экс-министр энергетики Алексей Оржель назвал такие решения НКРЭКУ политически мотивированными.

С октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.