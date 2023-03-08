ДТЭК несмотря на войну инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году

В 2022 году компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 3,9 млрд гривен в угледобывающие предприятия для надежной работы тепловых электростанций.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Чтобы поддержать устойчивость украинского энергетического фронта в условиях войны, инвестиции компании в угледобывающие предприятия, а иными словами – в поддержку украинской добычи, по итогам прошлого года составили почти 3,9 млрд. грн.", - написал он.

Салеев добавил, что это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за разрушения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.

Напомним, несмотря на войну шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне прошлого года для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.