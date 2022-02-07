ДТЭК Ахметова привез очередную партию угля из Колумбии для прохождения отопительного сезона

Компания ДТЭК Рината Ахметова 7 февраля получила очередную партию угля из Колумбии в размере 45 тыс. т

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Энерго.

Судно класса "Панамакс" пришвартовалось в порт Южный на терминале ТИС. Топливо будет отправлено на склады ТЭС ДТЭК Энерго.

"Импорт угля, в дополнение к собственной добыче, позволяет нашим ТЭС работать с максимальной нагрузкой в пиковые периоды потребления электричества", - говорится в сообщении прессслужбы.

За последние пять месяцев компанией импортировано около 1,2 млн т топлива. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией законтрактовано около 1,7 млн. т угля, в том числе из США, Колумбии, Польши, Казахстана (в предыдущие периоды).