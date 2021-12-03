Дополнительная прибыль украинских ГМК ушла на на модернизацию и инвестиции

Высокие цены на железную руду и металлургическую продукцию в текущем году дали возможность украинским предприятиям ГМК инвестировать в модернизацию и развитие производства.

В частности компания Метинвест начала строительство нового цеха холодной прокатки на Мариупольском меткомбинате им. Ильича стоимостью 1 млрд долл. Новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки, реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки, позволит компании добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием.

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Также на ММК им. Ильича строится очистная установка на четвертой доменной печи, которая позволит качественно снизить уровень загрязняющих выбросов. Стоимость данного проекта составляет 27 млн долл. Стоит отметить, что ранее предприятие уже оборудовало подобные аспирационные системы уже оборудованы на печах №3 и №5

На Северном горно-обогатительном комбинате Метинвеста на днях была введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ), строительство которого обошлось компании в 200 млн долл. Как отметил гендиректор СевГОКа Андрей Скачков, ввод в эксплуатацию ЦПТ в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 млн тонн в год.

Также в этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета Метинвест Политехника, который примет первых студентов уже в сентябре 2022 года. Кроме того при поддержке Метинвеста в Мариуполе продолжается реконструкция парка им. Гурова и пирса на городской набережной, а также строительство первого в Украине многоквартирного стального дома.

Крупнейший в Украине металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог реконструирует агломерационной цех №2, а также конвертеры со строительством новых газоочисток общей стоимостью в 280 млн долл. Еще 270 млн долл компания инвестирует в реконструкцию доменной печи №9 в результате которой использование дорогостоящего газа будет заменено на пылеугольное топливо.

В свою очередь горнодобывающая компания Ferrexpo совместно с Vodafone Украина начала инвестиционный проект по строительству "Умного карьера". В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине. Впервые в Украине производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления.

Стоит отметить, что на будущее украинские компании планируют увеличение размера инвестиций в следующем году. В частности Метинвест намерен вложить в модернизацию и развитие производства 800-850 млн долл, АМКР – 600 млн долл, Ferrexpo – 300 млн долл и Интерпайп – 136 млн долл.

Также необходимо обратить внимание на то, что в будущем украинским предприятием придется обеспечить соответствие выбросов производства новым климатическим вызовам. В частности многомиллиардных инвестиций потребуют внедрение НДТМ (наилучших доступных технологий и методов управления), Второй национально определенный вклад (НОВ2) к Парижскому соглашению, внедрение Европейским Союзом Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ).