Дом, квартиры и паркоместа: СМИ узнали о недвижимости друга Медведчука Козака и его родственников. Видео

У Тараса Козака, который является хорошим другом кума Путина Виктора Медведчука, обнаружили достаточно дорогой недвижимости, которая записана на родственников. Квартиры в Москве бывший нардеп-беглец записал на гражданскую жену, а вот украинскую недвижимость – "подарил" маме Софии.

Об этом сообщают журналисты Bihus.info. Журналисты выразили убеждение, что вся эта недвижимость, обвиняемого в госизмене политика, должна быть арестована.

Двухэтажный дом журналисты обнаружили в Сокильныках под Львовом. За забором видны были машины и "свежий" мусор. Журналисты предположили, что в доме могут жить родители Козака, но на звонок в дверь никто не ответил. Дом принадлежит политику-предателю с 2011 года.

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За несколько домов журналисты обнаружили еще один дом, который записан на бывшую жену политика – Руслану Козак, с которой у него есть общий ребенок.

Сам Козак, как отмечают журналисты, проживал в Киеве в доме на Оболонской набережной, арендованном у компании Медведчука.

Во Львове по улице Угорской, по данным журналистов, в собственности Козака 400 метров квадратных нежилых помещений.

Почти в центре Львова в доме по улице Глубокой также обнаружили три квартиры, записанные на семью Козака, а также четыре паркоместа и два подсобных помещения. Недвижимость записана на сына Козака – Романа, его мать и брата Богдана. Три года назад квартиры в этом доме стоили 140 тысяч долларов.

На маму также записан ресторан "Встреча" на улице Хмельницкого во Львове. Интересно, что ресторан находится в здании, часть которого записана на компанию с аналогичным названием.

Также на нее записан дом в селе Навария во Львовской области. На месте журналисты обнаружили и "владельца" дома, утверждающего, что два года назад приобрел его. Он признался, что работает мангальщиком в ресторане.

У мамы политика-предателя обнаружили недвижимость и в столичных высотках. Две квартиры – в доме, который 26 февраля обстреляли российские оккупанты.

О других активах бизнес-мамы смотрите в сюжете журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля стало известно, что у самого Медведчука суд арестовал сразу 154 объекта движимого и недвижимого имущества. Среди них – 26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры и другое.