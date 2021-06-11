Должностных лиц ЮСБ Банка будут судить за растрату более полумиллиарда гривен

Главу правления и советника главы правления ПАО "Юнион Стандард Банк" будут судить за растрату более 521 миллионов гривен. Они выдали ничем не подтвержденные невыгодные кредиты фиктивным предприятиям.

Это было подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Обвинительный акт в отношении должностных лиц банка уже направлен в суд.

В отношении еще одного фигуранта уголовного производства – главы наблюдательного совета банка – в соответствующие органы Польши направлено ходатайство о выдаче его в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

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В случае доказательства виновности должностным лицам учреждения грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с последующей конфискацией имущества.

Как пишет Financial club, Юнион Стандард Банк основан в 1994 году. До 2013 года работал под названием "Екатеринославский". В 2013-м банк провел ребрендинг. 2 октября 2015 года ЮСБ был признан неплатежеспособным. 25 декабря 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему первому заместителю главы правления одного из банков сообщено о подозрении в растрате чужого имущества способом злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Сумма растраты составляет более 22 млн грн.