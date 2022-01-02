Вот решил помочь авторам выступлений президента, которые ныне стремятся постоянно в текстах для Зеленского использовать слово "ВПЕРВЫЕ".

Впервые общий государственный долг власти Украины достиг

2 ТРИЛЛИОНОВ 558 Миллиардов 523 Миллионов 100 тысяч гривен!

ВПЕРВЫЕ внутренний долг власти Украины достиг 1 ТРИЛЛИОНА 62 Миллиардов 256 Миллионов 200 тысяч гривен!

Вышеупомянутые цифры ВПЕРВЫЕ будут еще более впечатляющими, потому что Минфин не учел финансовую деятельность власти за декабрь 2021 года.

Так как речь идет об официальных цифрах Министерства финансов на 30 ноября 2021 года, то приведу и цифры запланированных доходов бюджета Украины на 2022 год - 1 триллион 323 миллиарда 923 миллиона 761,5 тысячи гривен.

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Далее текст на языке оригинала.

Як бачимо, із врахуванням грудня, БОРГ нашої влади буде складати не менш як ДВА державні БЮДЖЕТИ?!

Тепер кілька слів про ВНУТРІШНІЙ БОРГ.

Основу цього боргу складають так звані ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Останні роки, починаючи з часів НБУ Гонтарєвої, активно вкладають в ОВДП, свої чесно зароблені мільйони, президенти, міністри, депутати… З фінансового боку справа вигідна, бо річні ОВДП приносять - 11,64 відсотків прибутку й гарантовані Урядом та Державою України. Для прикладу, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Рябікін лише в грудні 2021 року купив облігацій на 7.9 мільйонів гривень. Навіщо розвивати національну економіку, коли у нас політики та посадовці інвестують в економіку через ОВДП свої мільйони, а громадяни України через рік повертають їм гроші з відсотками.

Я свідомо тут пишу політики, бо серед "рятівників" залишків нашої економіки чільні представники як нинішньої, так і попередньої влади.

Для розуміння фінансово-економічної дупи в якій знаходиться Україна та для визначення індексу реального цинізму політиків варто було б вимагати ОПУБЛІКУВАННЯ списку власників ОВДП – як від попередньої, так від нинішньої влади – щоб знати "ГЕРОЇВ-РЯТІВНИКІВ НАЦІЇ" поіменно!

З Новим фінансово-борговим роком вас!