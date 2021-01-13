Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грн

Роман Груша Экономика 11:35, 13.01.2021 Обновлено: 11:47, 13.01.2021

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.

За месяц долги увеличились на 18,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В целом в ноябре население оплатило 11,6 млрд грн за коммуналку, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты услуг зафиксирован в Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

Наиболее низкий – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.

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Экономика

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