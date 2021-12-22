Доходы украинской металлургии в 2022 году упадут на 33%: аналитический прогноз

Главными рисками будущего года для украинского ГМК являются падение производства и потребления стали в Китае, а также экономический кризис в Турции. Два эти фактора влияния могут обойтись украинским предприятиям отрасли снижением выручки в размере примерно до $5,5 млрд и до $750 млн соответственно. Об этом говорится в исследовании "Вызовы 2021 / Риски 2022 для ГМК Украины", которое провели аналитики GMK Center.

"Самым значимым риском на 2022 год для украинского ГМК является фактор возможного снижения цен на сырье и металлопродукцию. Этот фактор во многом зависит от ценообразования на мировом рынке, которое в свою очередь завязано на ситуации в экономике Китая. Ожидается, что средние цены упадут на 33%. Это приведет к падению выручки от экспорта ЖРС из Украины на $2,3 млрд, и к снижению дохода металлургических компаний на $3,2 млрд", - говорится в исследовании.

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Другим измеримым фактором влияния является полномасштабный экономический кризис в Турции, который возможен, если учетная ставка будет дальше снижаться на фоне высокой инфляции в стране. Это уже вылилось в рекордное падение местной лиры к доллару.

"Среди других факторов, влияние которых на данный момент сложно отобразить количественно - кризис на рынке недвижимости Китая, усиление глобальной инфляции и эскалация конфликта с Россией", - сказано в исследовании.

Напомним: за 8 месяцев 2021 года украинские метпредприятия увеличили выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до $8,9 млрд. Это, а также доходы от экспорта зерновых, по мнению экономистов, дало возможность Украине сравнительно спокойно перенести локдауны и удержать от падения курс гривни.

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что именно рост мировых цен на аграрное и металлургическое сырье помогло Украине выдержать экономический кризис. Однако вместо того, чтобы поддержать свой бизнес, власть решила еще больше повысить налоги, разработав для этого закон №5600.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что мировые цены на сырье дали возможность вливать в экономику страны значительные валютные ресурсы от экспорта. Но поскольку благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился, и мировые цены пошли на спад - украинская власть должна разработать механизмы поддержки экономики и бизнеса.