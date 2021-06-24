Для экоевроинтеграции Украине нужна карта реформ и источники финансирования – Ассоциация экологов

Экологическая евроинтеграция Украины остается лишь имитацией на бумаге, власть должна представить четкую дорожную карту реформы и источники ее финансирования. Об этом написала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок в колонке для OBOZREVATEL.

"Процессы экологической евроинтеграции в Украине скорее имеют характер имитации, чем реального внедрения. Так, например, отечественными критериям необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Украине предусмотрено получение разрешительных документов для производственных процессов, которые на практике осуществляют минимальное воздействие на окружающую среду и процедуру ОВД в европейских странах не проходят. В Украине на самом деле важна с точки зрения экологии деятельность, и вместо того, чтобы привлекать внимание общества, банально теряется среди значительного количества искусственно загнанных под разрешительные процедуры проектов", - написала Цыганок.

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По ее словам, разработанные на данный момент нормативно-правовые акты по реформированию экосферы содержат значительное количество неоднозначных положений и неопределенностей, что делает возможными манипуляции, двойные стандарты, повышает вероятность коррупционных рисков. В то же время, эколог подчеркнула: Директивы Европейского Союза построены на логической взаимосвязи между собой.

"Например, плановые проверки экоинспекции предусмотрены только для тех предприятий, которые обладают определенными разрешениями, допусками или лицензиями природоохранного характера. При этом необходимость этих документов четко определена другими нормативно-правовыми актами. Таким образом, если неверно определить необходимость получения разрешительного документа (что мы имеем сейчас в Украине), то, как следствие, предприятие, которое искусственно попало под разрешительную процедуру, получит "в подарок" многочисленные визиты государственных органов", - объяснила Цыганок.

Она также обратила внимание на то, что власть не предложила четких механизмов реализации будущих реформ и четких дорожных карт с источниками финансирования.

"Говорить о "зеленом" курсе нужно! Однако без реальных действий все так может и остаться на этапе "добрых намерений и амбициозных целей"!" - подытожила Цыганок.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту от Минэкологии "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.