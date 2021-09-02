Дія.Підпис появилась в приложении Глобус Банка: как это работает

С 01 сентября в приложении Глобус Банка GlobusPlus стала доступна функция подписания банковского заявления-анкеты с помощью Дія, сообщила пресс-служба банка.

Это просто и удобно, бумажные документы больше не нужны.

Банк заботится о вашей безопасности. Новый сервис позволяет избегать лишних визитов в отделения.

Вам нужно только приложение GlobusPlus, пункт в меню - "Регистрация".

Как это работает:

- В приложении GlobusPlus Вы выбираете способ идентификации с помощью Дія или BankId. После чего Вы заполняете короткую анкету в приложении.

- Мы проверяем полученные данные и отправляем Вам на ознакомление и подписание в приложении договор с банком.

Видео дня

- Вы подписываете договор с помощью Дія.Підпис и становитесь клиентом банка.

Всего несколько минут - и Вы стали клиентом Глобус Банк и можете пользоваться онлайн-услугами в приложении GlobusPlus!

Дія - это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный, незаметный, человечный.

Дія 2.0 - обновленное мобильное приложение, с помощью которого украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам и в необходимых жизненных ситуациях в несколько кликов шерить их цифровые копии. Среди них - ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНУКПН), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО), COVID - сертификат.

GlobusPlus - это мобильное приложение Глобус Банк для удобного управления своими финансами и сервисом оплаты частями.

Загружайте приложение GlobusPlus прямо сейчас.