Отто Ватерландер предложил Нафтогазу отказаться от публичных закупок через Prozorro

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Отто Ватерландер предложил Нафтогазу отказаться от публичных закупок через Prozorro

Отказ от публичных закупок через систему Прозорро НАК Нафтогаз уже вызвало негативную реакцию. Народный депутат Алексей Мовчан, который пришел в Раду с госкомпании "Prozorro Продажи" раскритиковал такую сомнительную инициативу.

Ватерландер в своем посте в Фейсбук объясняет это решение так: "Нафтогаз совершенствует закупки для того, чтобы как можно быстрее реализовывать стратегические проекты, нацеленные на стабилизацию и наращивание добычи украинского газа". А также необходимостью "консолидации всей закупочной функции в одном месте".

Нардеп фракции Слуга народа Алексей Мовчан, считает: "Если Нафтогаз не хочет использовать ProZorro для закупок, то может ему и Наблюдательный совет такой дорогостоящий не нужен? Если вы декларируете прозрачность и применение лучших практик управления, то путь в обход системы ProZorro-ошибочная дорога! "

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Обозреватель рынка добычи нефти и газа Владимир Дольник тоже отозвался в своем ФБ на инициативу Ватерландера: "... это просто очень весело ... Вот пример - формулировка задачи, отнесена к элементам ЦКР Отто Ватерландера - 1." Обеспечение добычи в 2020г согласно Плану добычи на 2020: 13,2 млрд куб.м товарного газа ". Компания по результатам года падает на 150 млн куб м г/р - но по "плану добычи" следует, что перевыполняет план на 225 млн куб м. Оценка председателя правления - 10 из 10)".

Эксперты отмечают, что инициатива Отто Ватерландера - одного из премируемых членов правления Нафтогаза об отказе от публичных закупок, напрямую противоречит рекомендациям OECD.