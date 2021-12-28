Директор Гарпока Пилипенко скрыл доходы от зеленой энергетики фиктивным долгом в декларации – Кучеренко

НАПК должен срочно проверить и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко на наличие конфликта интересов за сокрытие доходов от работы принадлежащих его семье солнечных электростанций.

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, указывая, что супруга Пилипенко задекларировала фиктивный долг, чтобы скрыть доходы семьи от владения солнечными электростанциями.

"Очень внимательно отслеживаю мощи правительства найти очередного жертвенного барана для временного пребывания в должности руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель". Вот не везет в последнее время с руководителями этому ключевому предприятию энергорынка, через которое идет огромный финансовый поток расчетов с "зеленой генерацией", - сказал Кучеренко.

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По его мнению, это запрограммировано тем, что очередной руководитель будет вынужден выполнить команды из высших кабинетов власти, за которые неизбежно придется отвечать перед законом и проводить долгие часы в кабинетах следователей.

Кучеренко отметил, что, видимо, именно для этого туда сразу назначили временным директором г-на Андрея Пилипенко, который на старте имеет явный конфликт интересов и хочет отмыть почти 9 млн грн в интересах аффилированных компаний.

"Мои помощники проанализировали декларацию недавно назначенного в Гарпок господина Пилипенко и увидели крайне подозрительные схемы заимствований средств со стороны крайне близкого ему лица. Она якобы предоставила ссуды определенному лицу и компаниям, на которых он числится учредителем. Всего на 8,7 млн грн. И самое интересное, что эти компании эксплуатируют солнечные электростанции, которые напрямую получают средства от "Гарантированного покупателя". Неужели здесь никто не видит явный конфликт интересов?", - отметил нардеп.

При этом он добавил, что семья Пилипенко просто использует этого подставного человека – для сокрытия своих компаний и инвестиций в собственные зеленые электростанции.

"Великолепный получается бизнес. Построить солнечные электростанции во время работы в Хмельницкоблэнерго, а уже за рулем Гарпока тщательно производить оплаты фирмам, на балансе которых находятся эти СЭС", - пояснил Кучеренко.

На основе этого он написал заявление в НАПК с требованием немедленно проверить очевидный конфликт интересов и принять меры по Андрею Пилипенко.

"Это я даже не вспоминаю о том, что назначили Пилипенко на должность без всяких проверок. Просто нужно было посадить кого-нибудь в кабинет руководителя для выполнения "спецзадачи" так и сделали. Потому что нормальный человек туда при существующих условиях просто не пойдет…!" Господин Андрей, мой вам совет - подумайте десять раз прежде, чем что-то сомнительное подписывать. Оно вам нужно?!", - подытожил Кучеренко.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп, эксглава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топчиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.