Дело 'Метинвеста'. Компания может смело подавать в суд и легко побеждать, - адвокат

Группе компаний "Метинвест" стоит обратиться в суд по факту обысков, проведенных на ее горно-обогатительных комбинатах из-за якобы имевших место налоговых нарушений.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат, правозащитник Андрей Бузаров, передает "УНИАН". Он уверен, что позиция компании выглядит сильной.

"Обвинения в неуплате налогов, обыски, репутации наносится вред, и одновременно с этим налоговая предоставляет документы, что никаких налоговых долгов у компании нет. Угадайте о какой ситуации речь? Правильно, об обысках в "Метинвесте"… Считаю, что при наличии такой доказательной базы, компания может смело подавать в суд и легко побеждать. Вот только суды у нас никак не реформируют, и возможно это не совпадение", - написал адвокат.

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По его словам, позиция компании выглядит сильной, поскольку налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы, на которых правоохранители проводили следственные действия.

"Налоговая показала документы - у "Метинвеста" вообще никаких налоговых долгов нет. Что это было, запугивание? Но зачем, бизнес и так платит налоги", - комментирует произошедшее Бузаров.

"Не понимаю откуда, но талант убивать инвестиционную привлекательность у наших властей в крови", - подытожил адвокат.