В Минэнерго объяснили ситуацию с дефицитом угля в Украине

Нехватка угля на складах ТЭС возникла из-за аномального падения цен на электроэнергию в апреле-июле 2021 г. года спровоцирован недобросовестными трейдерами-посредниками.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"Когда себестоимость производства электрической энергии тепловыми электростанциями, работающими на угле, составляет около 1600 грн/МВт.ч, а цена электроэнергии на рынке 600 грн или даже 400 грн, то зачем же работать себе в убыток? С точки зрения бизнеса я это прекрасно понимаю. Ситуация с углем – это следствие ситуации на рынке ", - сообщил министр энергетики.

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Галущенко подчеркнул, что благодаря усилиям Минэнерго, пока цена же позволяет генерирующим компаниям работать не в убыток и закупать достаточное количество угля.

"Мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и "Центрэнерго" работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактуватися по импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно проходить ОЗУ", - подчеркнул министр.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.