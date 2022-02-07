Давление власти на крупный бизнес приведет к падению конкурентоспособности Украины на мировом рынке, – нардеп

Давление власти на крупный бизнес приведет к снижению конкурентоспособности украинских экспортеров и ударит по экономике страны. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, комментируя рост проверок бизнеса со стороны налоговой службы и давление на крупные предприятия.

"Наши налоговики читают совершенно по-другому Налоговый кодекс, это однозначно. К примеру, они считают, что ренту за пользование недрами нужно платить не с того, что добываешь, а с переработанного продукта. Но это все равно, что "Укрнафту" заставить платить рентные платежи за бензин, а не за нефть", - пояснил Магера.

По его словам, такие действия со стороны фискальных органов приведут к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий и потере их позиций на мировых рынках. А это, в свою очередь, снизит валютные поступления в страну и негативно отразятся на экономике и стабильности финансовой системы.

Видео дня

"Такое давление - не что иное, как снижение конкурентоспособности наших предприятий, которые еще и экспортируют что-то за рубеж, т.е. зарабатывают валюту", - объяснил Магера.

Депутат также обратил внимание на избирательность налоговой при проведении проверок – одним предприятиям предъявляют претензии из-за якобы неуплаченных налогов, а другим в аналогичной ситуации списывают долги.

"Той же "Укрнафте" вместе с переработкой простили в недалеком прошлом долги под 30 млрд. грн. Вот такой двухстандартный подход к налогообложению - когда одним прощают долги, а других практически ставят на грань банкротства – это у нас уже стало практикой", - рассказал Магера.

Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета самого крупного предприятия Украины с иностранными инвестициями – "Арселор Миталл Кривой Рог", по требованию налоговой службы, которая насчитала ему задним числом миллиардные долги. В компании выразили возмущение ситуацией и обратились в суд, который принял решение в пользу компании.

Однако уже через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.

В свою очередь политолог Кирилл Сазонов заявил, что избирательным давленим на крупнейших инвесторов и бизнес власть уничтожает инвестиционный климат стране. А экс-нардеп Геннадий Москаль высказал уверенность, что, "кошмаря" белый бизнес, власть пытается собрать деньги в черную кассу и в проект "Большое строительство", где их проще разворовать.