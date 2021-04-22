Вслед за первой криптовалютой резко подорожал Ethereum: эксперт рассказал о возможностях его сети

Цена второй криптовалюты Ethereum на предыдущей неделе достигла нового исторического максимума $2550. Тем самым, с начала 2021 года криптоактив вырос более чем на 250%. Кроме того, количество транзакций в сети блокчейна Эфира тоже достигает рекордных отметок в 1380, превышая значения 2018 года.

Такой ошеломляющий темп роста вызван повышенным интересом ко всей блокчейн-индустрии в последнее время. К тому же, как криптовалюта, Эфириум движется коррелятивно биткоину, чем также обусловлен повышенный спрос. Как технология, Ethereum занимает лидирующие позиции за счет того, что вся его структура дает безграничные возможности в разработках современных приложений, которые превосходят любые другие по качеству, надежности и функциональности. Чего стоит только направление DeFi, где каждый dApp строится на базе блокчейна ETH и способен покрыть финансово-инвестиционные потребности людей. Только на этот сегмент приходится порядка $60 млрд!

Способность адаптироваться под любые тренды современного рынка, сохраняя основные принципы децентрализации, вот что делает Эфириум ценным инструментом. Применение сети сегодня можно увидеть как в коммерческом секторе, так и в более серьезных, крупных масштабах.

Применение Blockchain Ethereum.

● Здравоохранение

Среди глобальных интеграций блокчейна Ethereum можно отметить его использование в сфере здравоохранения. Например, Solve Care - Эстонский блокчейн стартап, который стремится привнести в мировую систему здравоохранения больше прозрачности и максимально эффективно решить бюрократические проблемы. Платформа обеспечивает денежные операции между врачами, пациентами, поставщиками лекарств, работодателями, страховщиками и т.д.

● Банковская сфера

Применение экосистемы в банковской сфере увеличит скорость операций, значительно упростит любые финансовые операции. А также, снизит нагрузки и способствует выполнению каких-либо обязательств всех заинтересованных сторон.

● Защита данных

Что говорить о персональных данных, ведь блокчейн Ethereum решает важнейшую проблему кражи данных пользователей. Например Amazon и подобные компании хранят информацию о кредитках пользователей, платежных кошельках и (теоретически) могут продать эту инфу кому угодно. Сеть ETH позволяет создавать условия, при которых хранение, использование информации становится безопасным и надежным для юзеров. Одно из таких решений предлагают разработчики Serto.

● Финансовые системы

Нужно заметить быстрорастущий рынок децентрализованных финансов (DeFi). Благодаря блокчейну Ethereum направаление DeFi сегодня пользуется огромным спросом и является ключевым, а главное, технологичным решением финансовых проблем людей. Сегмент по-настоящему способен вытеснить большую часть традиционных систем и полностью перевернуть финансовую экономику на мировом уровне. Тем временем талантливые разработчики активно предлагают DEX платформы, которые позволяют любому человеку управлять инвестициями, получать пассивный доход, исключив дополнительные расходы и участие третьих лиц.

Отмечу, что это далеко не предел возможностей Эфира. Кроме вышеупомянутых сфер, интегрировать технологию можно где угодно. В игровой индустрии, социальных сетях, для реализации governance механизмов, в открытом финансировании, в создании инструментов для девелоперов и многих других современных отраслях.

Второе место в рейтинге криптовалют.

Львиной доли популярности Эфириум блокчейн обязан наличию смарт-контрактов, которые гарантируют надежность, прозрачность и безопасность средств пользователей. Кроме того, они позволяют обмениваются любыми товарами, акциями или имуществом внутри сети без участия третьих лиц. И конечно же, обеспечивают широкими возможностями разработчиков блокчейн-приложений. К слову, ряд этих особенностей вызывает у многих людей мысль о превосходстве Эфириума над Биткоином. Таким образом, он оправданно занимает вторую строчку по капитализации на всем криптовалютном рынке.

Резюме.

На базе блокчейна Ethereum разработано более 2500 приложений и крипто-проектов. Широкому распространению всей блокчейн-индустрии в нашей жизни способствовала именно эта экосистема. Причем, как в частных, так и в корпоративных бизнес-решениях. А огромная команда ETH разработчиков всегда стремится усовершенствовать сеть, обеспечивая его функциональность и новые возможности. Поэтому, несмотря на высокие комиссии в сети и некоторые проблемы, уже существует решение в виде Ethereum 2.0. Важнейшее обновление, при помощи которого будет достигнута адекватная масштабируемость сети, занижены комиссии и увеличена производительность за счет перехода на алгоритм Proof-of-Stake.

Отсюда можно сделать вывод, что в ближайшие несколько лет Ethereum Blockchain не потеряет актуальности и продолжит вносить свою лепту в развитие инновационных разработок.