В Украине хотят ввести налог на криптовалюты: стоит ли ждать крупных денежных поступлений

В сентябре в Украине на рассмотрение парламента может быть подан законопроект касательно налогообложения доходов от продажи криптовалют. По словам экспертов, особых поступлений средств в государственный бюджет ожидать не стоит.

"Важно понимать, что этот подход не наполнит украинский бюджет, поскольку реальных криптоинвесторов не так много. И для того, чтобы можно было обложить налогом, нужно продать и зафиксировать прибыль. Поэтому криптовалюту, как и раньше, можно будет удерживать на счетах. Также криптой легко рассчитываться. И вряд ли государство будет отслеживать и сводить данные о том, где и что вы покупаете. в этом случае практически нереально отследить источник таких средств", – сказал аналитик Alpari Максим Пархоменко. Об этом говорится в материале Delo.ua.

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Специалист отметил, что такое новшество добавит адекватности с текущим законодательством. Однако сильно ситуацию налогообложение не изменит.

В свою очередь юрист юридической группы LCF Игорь Белицкий утверждает, что обоснованность 5% ставки налога, наверняка, будут критиковать. При этом изменение ставки в финальной версии законопроекта допускают и в самом Министерстве цифровой трансформации.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в министерстве предлагают установить ставку налога на доходы физлиц по криптовалютам на уровне 5%. Однако он уточнил, что в финальной версии законопроекта ставка все таки может быть выше. Также, возможно, установят и прогрессивную шкалу налогообложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Минцифры первыми в стране будут получать заработную плату в виртуальной гривне. Также он добавил, что Украина идет первой в мире в плане быстрой адаптации к виртуальным активам.