В Испании на глазах у толпы дерзко украли Bitcoin-банкомат. Видео

В Испании банда злоумышленников дерзко ограбила отделение криптовалютной компании, украв Bitcoin-банкомат. Примечательным нюансом стало то, что похищенный криптомат был установлен в одном из элитных районов Барселоны.

Как сообщает каталонский портал Cronica Global, преступление произошло на глазах у множества очевидцев около 3 часов ночи 12 ноября. В полиции Каталонии уже подтвердили факт случившегося, однако отказались предоставить какие-либо подробности из-за продолжающегося расследования (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).

Грабители похитили криптомат, установленный в отделении международной компании Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), расположенного в самом богатом районе города – Саррия-Сант-Жерваси. Данная организация оказывает услуги покупки и обмена цифровой валюты.

Видео дня

В компании на обращения СМИ пока что не реагировали. Поэтому даже примерная сумма убытков осталась неизвестной.

Судя по видео, снятом с места событий, преступление было тщательно спланировано целой группой преступников. По подсчетам журналистов, в нападении участвовали не менее восьми человек, которые действовали на двух автомобилях.

Сперва один внедорожник врезался в закрытые ставни витрины GBTC. После этого шестеро злоумышленников в капюшонах ворвались внутрь, вынесли машину для покупки криптовалюты, положили ее в другой автомобиль и скрылись, брызнув в собравшихся зрителей из огнетушителя.

#Barcelona:

Un grupo de encapuchados roba un cajero de bitcoins en Sarrià - Sant Gervasi empotrando su coche https://t.co/muvKiSnC2y pic.twitter.com/971fkSJvWa — CPU Comunidad y Policías Unidos (@CPU_Police) November 12, 2021

#Barcelona: Uno de los asaltantes roció a los testigos con un extintor para evitar que grabaran el robo del cajero de #bitcoins. pic.twitter.com/Qr2TvMZVu7 — CPU Comunidad y Policías Unidos (@CPU_Police) November 12, 2021

Подобное нападение стало уже вторым за последнее время. Несколько недель назад группа людей попыталась ограбить кассира GBTC, в результате чего тот получил незначительные травмы.

По данным онлайн-сервиса Coin ATM Radar, в Испании находятся 158 биткоин-банкоматов. Это самый высокий показатель во всей Европе.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Испании может появиться своя национальная криптовалюта. Соответствующее предложение поступило от Испанской социалистической партии после того, как Европейский центральный банк объявил о своем намерении создать цифровое евро.