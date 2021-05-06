Спросите эксперта: 5 технологических тенденций, за которыми необходимо внимательно следить в 2021 году

Пандемия ускорила цифровизацию экономики во всем мире, ситуация стремительно меняется и технологические тенденции, которые сейчас кажутся новацией, уже вскоре станут основой рынков и бизнес-процессов. О том, за какими технологиями стоит следить по мнению экспертов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня ОАЭ стал платформой, на которой объединили свои интересы Офис Трансфера Технологий и венчурные фонды. Лучшие стартапы и студенты могут презентовать новые идеи для фондов, Fаmily-офиса, крупному бизнесу. На фоне стремления ОАЭ стать крупным центром разработки технологий и законодательства в области искусственного интеллекта логичной выглядит цель сконцентрировать свои усилия на искусственном интеллекте (AI)

ОАЭ стремятся быстро внедрять новые технологии искусственного интеллекта, а также привлекать лучших специалистов в области искусственного интеллекта для экспериментов с новыми технологиями и работы в сложной и безопасной экосистеме для решения сложных проблем.

Разработана специальная национальная программа BRAIN, основанная на стратегическом плане развития во всех секторах: социальное и общественное развитие, государственные услуги, глобальное партнерство, распространение информации, аналитика и национальная безопасность.

Пандемия ускорила цифровизацию экономики во всем мире. Но если в 2020-м неопределенность сдерживала инвестиции, в 2021 году ситуация относительно стабилизировалась и отрасли рассчитывают на финансирование.

Прежде всего, в этом году очевидны перспективы для развития VR-технологий в образовательном процессе, ивент-индустрии, бизнесе и науке. На замену видеоконференциям появляются и будут развиваться онлайн-ивент-сервисы с VR-составляющей.

Удаленные коммуникации будут форсировать совершенствование сервисов на блокчейне и искусственном интеллекте. При этом возрастает актуальность кибербезопасности. Это означает инвестиции в криптографические технологии.

Развитие облачного гейминга повлечет распространение широкополосного интернета и технологий 5G.

В 2021-м продолжится расширение функциональности умных гаджетов, как смарт-браслеты и смарт-часы. Эти устройства со временем станут человеку ближе привычного смартфона.

Стриминговые сервисы продолжат заполнять отсутствие кинотеатров, а компании все больше углубятся в data-анализ, который станет доступным для среднего и даже малого бизнеса.

Блокчейн как технология сейчас трансформируется из хайповой в индустриальную. Это очень хороший тренд, ведь, ничем не подкрепленный, бум криптовалют в 2017 году сильно исказил восприятие блокчейн-проектов, а множество скам-ICO и вовсе подорвали веру в криптовалюты и блокчейн проекты.

Приход на рынок DeFi позволил по другому посмотреть на рынок финансовых услуг. Приход NFT позволил переосмыслить понятие "коллекционирование". Приход Fun-токенов сильно помогает спортивной и игровой сфере выстраивать свои финансовые экосистемы для взаимодействия с фанами. Security-токены трансформируют консервативный мир ценных бумаг.

Если коротко, пора перестать смотреть на курс биткоина и посмотреть глубже. Посмотреть что стоит за популярными и перспективными блокчейнами, в чем их уникальность и как они могут применяться.

Наступает эра настоящих блокчейн-проектов и это внушает оптимизм.

До того как коронавирус изменил нашу жизнь, в списках технологий, на которые следует обратить внимание каждый год, часто доминировали такие устройства, как умные колонки и изогнутые телевизоры. Но пандемия подтолкнула нас к использованию полезных технологий, которые часто игнорировались. Когда-то неуклюжие или диковинные приложения на наших устройствах внезапно стали центральными инструментами.

К примеру, Augmented reality - дополненная реальность. Эта технология, позволяющая нам взаимодействовать с цифровыми объектами, наложенными на наш физический мир. В течение многих лет она казалась скорее футуристической, чем полезной. Но теперь, когда мы не можем легко пойти в физический магазин, чтобы примерить вещи, наилучшим решением становиться дополненная реальность.

Она станет особенно популярной в этом году, потому что технология продолжает совершенствоваться. Новые высококлассные смартфоны Apple и Android оснащены датчиками для определения глубины, что облегчает приложениям дополненной реальности размещение таких объектов, как виртуальная мебель, в физическом пространстве.

Компании. Бизнесы. Проекты. Какой из терминов последнее время мы слышим чаще?! Проекты стали неотъемлемой частью нашей работы и это давно касается не только IT сферы. Если пару лет назад project manager подразумевался как специалист, работающий в IT компании, то сегодня проджекты есть практически в любой организации. Задач на проектах много, времени мало.

В эпоху бешеных скоростей очень круто пользоваться тем что быстро, просто, удобно. Поэтому мы с командой всегда стремимся к тому чтобы как внутри компании так и для клиента всё было максимально просто и быстро. Оптимизируем всё что можно, и здесь очень помогают такие удобные конструкторы и готовые решения как Tilda, Asana и другие.

Ценим своё время и время клиентов не усложняя процессы. Но все таки для некоторых задач компании я не нашла ещё того самого идеального дашборда/конструктора. Рынок таких решений остаётся актуальным.