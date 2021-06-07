Ситуация с криптовалютами кардинально изменилась из-за пандемии: названы последствия

На фоне пандемии COVID-19 криптовалютный рынок продемонстрировал уверенный рост. Во время карантина многие магазины начали добавлять возможность бесконтактной оплаты товаров. Многие из них согласились принимать криптовалюту.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт крипторынка, соучредитель Prof-it Blockchain и разработчик Bitcoin Ultimatum Богдан Прилеп. Так, одна из крупнейших в США сетей круглосуточных магазинов Sheetz пообещала принимать криптовалюту в качестве средства платежа во всех своих 622 торговых точках. При чем оплатить товар можно будет не только биткоином, но и Ethereum, Litecoin и Dogecoin. Именно такие моменты влияют на криптовалюты.

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"Лучше принимать криптовалюту, чем рисковать заболеть, отпуская товар в магазине. Тем более многие платежные системы сейчас выпускают карты, которые способны моментально конвертировать криптовалюты. Человек привычно прислоняет карточку к терминалу и покупка оплачена", – сказал Прилепа.

По словам эксперта, ярким примером может служить криптобиржа Coinbase, которая договорилась о сотрудничестве с компаниями Apple и Google. Теперь владельцы дебетовых карт получили возможность расплачиваться цифровыми активами. Прилепа добавил, что пандемия негативно повлияла на все без исключения рынки и крупные компании начали искать активы для хеджирования своих рисков. И их внимание остановилось на криптовалютах.

"Золото громоздко и им тяжело что-то оплатить. Биткоин наоборот, не имеет физической оболочки, но имеет множество функций – от хранения до средства платежа. Именно поэтому институционалы все чаще добавляют в свой портфель криптовалютные активы", – отмечает Прилепа.

При чем в современном мире криптовалюты выполняют роль не только средства накопления. Невзирая на свою волатильность, они оберегают деньги инвесторов от инфляции и девальвации. Это уже поняли такие компании-гиганты, как MicroStrategy, BNY Mellon, PayPal и крупные банки вроде Goldman Sachs и Morgan Stanley. Их число регулярно растет и для максимального охвата криптовалютам не хватает совсем немного.

"Благодаря коронавирусу массовое принятие цифровых валют значительно ускорилось. Но главным препятствием для принятия криптовалют остается их сложность. Не каждый человек может быстро разобраться в майнинге, ключах доступа или механизме торговли. Эти процессы необходимо максимально упростить, и тогда цифровые активы станут неотъемлемой частью жизни всех людей", – подытожил эксперт.

Напомним, причиной падения курса биткоина в выходные стала блокировка криптоаккаунтов в китайской социальной сети Weibo. Если до этого цена биткоина вплотную подходила к отметке в $38 тыс, то затем она падала до $34,8 тыс.

Общее количество подписчиков заблокированных аккаунтов в Weibo превышает 5 млн. В том числе под баном оказались минимум 25 очень популярных страниц с большим количеством подписчиков. В них велись активные дискуссии о биткоине, криптовалютных проектах и децентрализованных финансах.

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