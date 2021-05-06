Сенатор США предложил запретить майнинг криптовалют: подготовлен законопроект

Член Сената штата Нью-Йорк Кевин Паркер внес законопроект, который предлагает ввести мораторий на майнинг криптовалют с использованием электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания ископаемого топлива, на территории штата сроком на три года.

Сенатор утверждает, что добычу криптовалют необходимо запретить для снижения негативного влияния на окружающую среду. Об этом сообщает "РБК-Крипто" со ссылкой на законопроект.

Документ публично поддержала председатель Законодательной комиссии по сельским ресурсам Рэйчел Мэй. "Для одной транзакции с криптовалютой используется то же количество энергии, которое среднее американское домохозяйство использует в течение одного месяца", – говорится в документе.

Кроме того, законопроект вводит ряд правил, которым должны соответствовать майнинг-фермы. Разрешение на работу получат только те объекты, которые будут соответствовать нормам "Закона о климатическом лидерстве и защите сообществ".

Напомним, за сутки трейдеры потеряли $530 млн на сделках с Ethereum. Это произошло на фоне роста котировок к новому историческому максимуму в $3,45 тыс. Криптобиржи закрывали маржинальные позиции трейдеров, которые делали ставку на понижение курса альткоина.

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