Приодеться, поесть и отдохнуть: кто и где в Украине принимает криптовалюту
Криптовалюта пытается войти в жизнь украинцев, и не только как инструмент инвестиций, а как полноценное средство оплаты. В разное время многие украинские компании заявляли о приеме платежей в тех или иных токенах, но сейчас лишь 15 из них предлагают такую возможность – преимущественно это онлайн-компании.
По данным издания "Минфин", в разное время более 80 украинских компаний заявляли о приеме платежей в криптовалюте. Однако по прошествии времени большинство из них отказались от такой функции.
Тех, кто остался верен своему намерению, насчитывается лишь 15. Причем шесть из этих компаний так или иначе связаны с IT или напрямую с майнингом криптовалют:
Servak – занимаются продажей серверов и сопутствующей техники (только BTC);
Hotmine – техника для майнинга;
Asic Trade – техника для майнинга (разные криптовалюты);
RX name – хостинг, облачные технологии (только BTC);
Sim Networks – хостинг, облачные технологии;
BestHosting – хостинг, облачные технологии;
Avtoplenka – продажа автопленок;
Barbos – магазин зоотоваров (BTC и ETH);
Rechi.ua – онлайн-магазин одежды (только BTC);
UFL – доставка цветов по Киеву (только BTC);
Mister Cat – сеть ресторанов (11 разных криптовалют);
Adventure Tours – туры по Украине;
Bronn Travel – туристическое агентство;
Farvater – онлайн-агрегатор туристических путевок;
Juscutum – юридическая фирма, специализирующаяся на IT и медиаправах.
Любопытно, что по данным междунароной IT-компании Triple-A в Украине насчитывается более 5,5 млн держателей "крипты". В пересчете на долю населения страны это составляет 12,7% – самый высокий показатель в мире.
В то же время онлайн-трекер Coinatmradar насчитал в Украине 39 криптоматов – банкоматов для пополнения и/или снятия средств с криптовалютного счета. Это больше, чем в Бразилии (22), Израиле (12) или Франции (11). Больше всего таких машин насчитывается в нескольких городах:
Киев (9);
Одесса (4);
Харьков, Львов и Ивано-Франковск (по 3 в каждом).
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 3637. Он позволит владельцам криптовалют легально обменивать их, вносить в декларации и запускать блокчейн-бизнес, а также регулирует работу в Украине иностранных криптовалютных бирж.
Однако 5 октября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект. Документ вернули в Раду с предложениями главы государства.