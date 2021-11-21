Приодеться, поесть и отдохнуть: кто и где в Украине принимает криптовалюту

Криптовалюта пытается войти в жизнь украинцев, и не только как инструмент инвестиций, а как полноценное средство оплаты. В разное время многие украинские компании заявляли о приеме платежей в тех или иных токенах, но сейчас лишь 15 из них предлагают такую возможность – преимущественно это онлайн-компании.

По данным издания "Минфин", в разное время более 80 украинских компаний заявляли о приеме платежей в криптовалюте. Однако по прошествии времени большинство из них отказались от такой функции.

Тех, кто остался верен своему намерению, насчитывается лишь 15. Причем шесть из этих компаний так или иначе связаны с IT или напрямую с майнингом криптовалют:

Servak – занимаются продажей серверов и сопутствующей техники (только BTC);

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Hotmine – техника для майнинга;

Asic Trade – техника для майнинга (разные криптовалюты);

RX name – хостинг, облачные технологии (только BTC);

Sim Networks – хостинг, облачные технологии;

BestHosting – хостинг, облачные технологии;

Avtoplenka – продажа автопленок;

Barbos – магазин зоотоваров (BTC и ETH);

Rechi.ua – онлайн-магазин одежды (только BTC);

UFL – доставка цветов по Киеву (только BTC);

Mister Cat – сеть ресторанов (11 разных криптовалют);

Adventure Tours – туры по Украине;

Bronn Travel – туристическое агентство;

Farvater – онлайн-агрегатор туристических путевок;

Juscutum – юридическая фирма, специализирующаяся на IT и медиаправах.

Любопытно, что по данным междунароной IT-компании Triple-A в Украине насчитывается более 5,5 млн держателей "крипты". В пересчете на долю населения страны это составляет 12,7% – самый высокий показатель в мире.

В то же время онлайн-трекер Coinatmradar насчитал в Украине 39 криптоматов – банкоматов для пополнения и/или снятия средств с криптовалютного счета. Это больше, чем в Бразилии (22), Израиле (12) или Франции (11). Больше всего таких машин насчитывается в нескольких городах:

Киев (9);

Одесса (4);

Харьков, Львов и Ивано-Франковск (по 3 в каждом).

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 3637. Он позволит владельцам криптовалют легально обменивать их, вносить в декларации и запускать блокчейн-бизнес, а также регулирует работу в Украине иностранных криптовалютных бирж.

Однако 5 октября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект. Документ вернули в Раду с предложениями главы государства.