Первое в мире SMS продадут за огромные деньги – оно было отправлено в 1992 году

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе в формате невзаимозаменяемого токена – NFT, который будет доступен для покупки в криптовалюте Ethereum. Ожидается, что за него удастся выручить 225 тыс. долларов (более 6 млн грн по актуальному курсу). Аукцион состоится 21 декабря.

Об этом сообщает LAD Bible. При этом отмечается: все заработанные деньги будут передан агентству ООН по делам беженцев.

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британцем Нилом Папуортом из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Оно пришло с компьютера на мобильный телефон директора компании Ричарда Джарвиса.

Само SMS являлось поздравлением Джарвиса с Рождеством. "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества"), – говорилось в нем.

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Возможность же отправлять SMS-сообщения с телефона на телефон появилась лишь 7 лет спустя. Это случилось в 1999 году.

"Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность", – отметил нынешний генеральный директор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

NFT или "невзаимозаменяемый токен" представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта – цифровым криптографическим сертификаток, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта – он только закрепляет право владения его оригинальным экземпляром.

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