Опасно ли вкладывать деньги в криптовалюту: анализ эксперта

Рынок криптовалют подвержен манипуляциям, он высокорискованный и непредсказуемый, да и вообще слабо регулируем. При этом криптовалюты остаются активом, с помощью которого можно не только потерять, но и заработать.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт крипторынка, соучредитель Prof-it Blockchain и разработчик Bitcoin Ultimatum Богдан Прилепа. Год начался с уверенного роста биткоина. В итоге он не только поставил абсолютный рекорд, превысив отметку в $60 тыс., но и потащил за собой вверх весь крипторынок.

При этом в мае биткоин устремился вниз, лишившись практически половины стоимости. Рынок продолжил двигаться с ним. Все это привело к тому, что многие трейдеры зафиксировали убытки. "Хайп вокруг биткоина привлек на рынок много непрофессиональных игроков. Главная ошибка начинающих трейдеров – они верят, что рост будет продолжаться бесконечно. Но это не так. Рынок цикличен, и чтобы на нем зарабатывать, надо выбрать правильную стратегию", – объясняет эксперт.

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Также Прилепа рассказал, как лучше торговать криптовалютой. Отмечается, что самая известная стратегия – HODL. Это сленговый термин, означающий покупку криптовалюты и ее длительное хранение, невзирая на ситуацию на рынке. Но это игра, в долгую у которой нет конкретной цели. Поэтому тут речь скорее не о заработке, а об идее мирового принятия криптовалют.

"Так чаще всего действуют так называемые "киты". Они дожидаются обвала рынка, либо провоцируют его, а потом выкупают крупные объемы криптовалют. Затем ждет ее роста и фиксируют прибыль. Этим методом успешно могут пользоваться и розничные торговцы", – говорит специалист.

Кроме того, существует "зеркальный трейдинг", когда начинающий трейдер копирует успешные сделки профессионалов. Но этот метод довольно сомнителен и не приносит каких-либо ощутимых результатов.

По словам Прилепы, крипторынок довольно молодой и неурегулированный. И этим часто пользуются, чтобы повлиять на курс какой-либо монеты. Например, с помощью схемы pump&dump – когда стоимость какого-то актива искусственно раздувают, а потом сбрасывают, зарабатывая на этом "иксы". Кроме того, ощутимое влияние на рынок активов также оказывают разного рода знаменитости, крупные компании, а также публикации в СМИ.

"Все помнят, что случилось с курсом Dogecoin, когда его похвалил Илон Маск. Эта криптовалюта, написанная "на коленке" благодаря пиару основателя компаний SpaceX и Tesla, сейчас уверенно обосновалась в ТОП-10 криптовалют", – отмечает Прилепа.

Рынок криптовалют может не только расти, но и резко обвалиться. Речь идет о теории "черного лебедя", когда происходят трудно прогнозируемые и редкие события. Например, прошлогоднее наводнение в Китае, которое затопило крупнейшие майнинг-фермы. Из-за этого курс биткоина мгновенно просел на 20%.

Эксперт объясняет, что дабы обезопасить свои активы, достаточно придерживаться перечня традиционных рекомендаций, которые подходят для любого вида торговли, в том числе криптовалютой. При этом не стоит вкладывать все свои средства во что-то одно. Лучше всего разбить капитал на части и инвестировать его постепенно.

Напомним, причиной падения курса биткоина в выходные стала блокировка криптоаккаунтов в китайской социальной сети Weibo. Если до этого цена биткоина вплотную подходила к отметке в $38 тыс, то затем она падала до $34,8 тыс.

Общее количество подписчиков заблокированных аккаунтов в Weibo превышает 5 млн. В том числе под баном оказались минимум 25 очень популярных страниц с большим количеством подписчиков. В них велись активные дискуссии о биткоине, криптовалютных проектах и децентрализованных финансах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Глава правления "Сбербанка России" Герман Греф заявил, что криптовалюты и акции являются самыми рисковыми способами инвестирования. При этом банковский депозит считается самым надежным инструментом.