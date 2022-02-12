OnlyFans начал поддерживать NFT: как работает новая услуга

Популярная платформа подписки на контент "18+" OnlyFans добавила функцию поддержки невзаимозаменяемых токенов (NFT). Теперь пользователям позволили устанавливать их в качестве изображений профиля.

Как сообщает Reuters, поддерживаться будут только NFT, размещенные на блокчейне Ethereum. В качестве знака подлинности на таких аватарах будет отображаться значок Ethereum.

"Наша миссия – дать авторам возможность полностью раскрыть свой потенциал. Эта функция – первый шаг в изучении той роли, которую NFT могут играть на нашей платформе", – заявил по этому поводу генеральный директор компании Ами Ган.

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Таким образом OnlyFans присоединился к площадке микроблогов Twitter и одному из крупнейших в мире сайтов Reddit. В январе 2022 года оба сервиса начали тестировать добавление NFT на аватар. По неподтвержденной информации, Facebook и Instagram также изучают возможность добавления аналогичной функции.

OnlyFans – популярный сервис для "взрослых", где подписчики могут следить за контентом избранного аккаунта при условии ежемесячной абонентской платы. По состоянию на 11 февраля на портале зарегистрировано свыше 180 млн пользователей по всему миру. Количество создателей контента превышает 2 млн человек, а совокупные выплаты им – $5 млрд.

Во время пандемии запущенная в 2016 году платформа пережила взрыв популярности. OnlyFans стал источником дохода для многих моделей, которые смогли таким образом напрямую продавать контент подписчикам. Но в августе-2021 руководство компании под давлением партнеров объявило о запрете продажи порноконтента, но в течение месяца это решение было отменено.

Многие другие порталы "для взрослых" уже используют криптовалюты. В частности, Pornhub начал принимать криптовалюту Verge еще в апреле 2018 года, а сентябре-2020 платформа добавила биткоин и Litecoin.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о бывшей медсестре из американского Бостона Элли Рэй, которую уволили из-за обнаженных фото на OnlyFans. Она решила создать собственную платформу "18+" с поддержкой криптовалюты.