NFT-коллекция по "Игре престолов" рассмешила криптомир

Суперпопулярный сериал “Игра престолов" вошел в криптовалютный мир. Его создатели выпустили коллекцию невзаимозаменияемых токенов по мотивам мира писателя Джорджа Мартина, но проект раскритиковали, назвав одним из худших в индустрии NFT.

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Коллекция Game of Thrones: Build Your Realm создавалась телеканалом HBO и компанией Warner Bros., которые принимали непосредственное участие в выпуске сериала, совместно с NFT-платформой Nifty’s. Токены выставили на продажу на онлайн-маркетплейсе OpenSea, где их полностью распродали менее чем за 7 часов.

Почти 5 тысяч NFT были созданы на совместимом с Ethereum блокчейне Palm. Они распространялись через так называемые "сундуки гepoя" (Hero Box), каждый из которых включал тoкeн-aвaтap гepoя, кapты для уcилeния этого пepcoнaжa (например, бpoню и opужие) и несколько тoкeнов, посвященных отдельным сценам в cepиaлe.

На фоне известности сериала и книг о мире Вестероса высокий спрос на токены вряд ли удивит. Однако создатели коллекции попали под шквал критики из-за организации продажи. Из-за наплыва покупателей сайт с “чеканкой" токенов оказался перегружен – получить свои токены многие из них смогли только через несколько часов.

Однако главной проблемой оказалось не это, а гротескный вид некоторых токенов-аватаров – из-за их невероятно длинных пальцев.

“Эта NFT-коллекция Game of Thrones – как последний сезон сериала. Без творческого подхода и ужасная", – заявил экс-глава отдела маркетинга потребительских товаров Twitter Джастин Тейлор.

Кроме того, участники криптосообщества сравнили эти токены с персонажем мультфильма “Салатовые пальцы" и назвали эту коллекцию “худшей в мире". Но в то же время, телесценарист Гэвин Перселл допустил, что именно такая особенность и делает эти токены настоящим произведением искусства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал про NFT-коллекцию, выпущенную экс-президентом США Дональдом Трампом. 45 тысяч токенов с изображением бывшего хозяина Белого дома были проданы менее чем за сутки.

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