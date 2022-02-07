Назревает крипто-шторм: курс биткоина на неделе снизится

Курс продажи биткоина на текущей неделе (с 7 по 13 февраля) будет колебаться в диапазоне $31,3-41,5 тыс. Причиной является то, что по мнению участников рынка назревает "крипто-шторм". Сейчас стоимость первой криптовалюты составляет $42,7 тыс.

"Все больше сомнений в том, находятся ли криптовалюты в пузыреобразном состоянии, и близится ли момент, когда они лопнут? Слухи о возможном крахе криптовалютного рынка вызывают споры среди скептиков и оптимистов. В медийном пространстве активно строят предположения о том, находятся ли криптовалюты в целом в состоянии, похожем на пузырь, что означает, столкнется ли отрасль с угрозой потенциального краха", – рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук для OBOZREVATEL.

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По словам специалиста, исторически сложилось так, что цена многих криптоактивов всегда оказывалась чрезвычайно волатильной, то увеличиваясь, то падая на сотни или даже тысячи процентов. А сейчас не тотальные распродажи, а еще одна коррекционная волна, которая может привести даже к уровню в $20 тыс. за одну монету.

"Однако, несмотря на это, благодаря общему развитию индустрии мы придерживаемся точки зрения, что рост цен на криптовалюту в целом, и на биткоин в частности, будет активным. Это все еще актуальный для инвестиций инструмент на долгосрочную перспективу", – говорит эксперт.

Ковальчук объясняет, что покупки стоит совершать постепенно, раз в месяц, по тем ценам, которые есть на рынке. По его словам, эта тактика приведет в среднем к хорошей прибыли, когда фаза падения рынка сменится на фазу роста рынка.

По состоянию на 7 февраля курс биткоина составляет $42,7 тыс. За сутки цена выросла на 2,64%, свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk.

У экспертов разные прогнозы по поводу стоимости главного криптоактива в 2022 году. Как сообщает издание Рromptnews, курс биткоина может увеличиться до почти $200 тыс. Такие прогнозы озвучил ряд ведущих криптовалютных аналитиков.

Достигнув нового максимума в 2021 году, биткоин восстанавливается после худшего месяца с мая. Брок Пирс и Том Ли, соучредители Fundstrat Global Advisors, считают, что в 2022 году биткоин достигнет невиданных ранее отметок.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в минувшем 2021 году благотворительные пожертвования в криптовалюте выросли более чем в 15 раз. При этом филантропы преимущественно выбирали для этих целей главный альткоин – Ethereum.