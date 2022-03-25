LG меняет направление: компания решила заняться криптовалютой

Южнокорейский технологический гигант LG Electronics решил развивать бизнес еще в двух новых направлениях – блокчейн и криптовалюта. Соответствующие поправки уже внесли в корпоративный устав компании.

Как сообщает Korea JoongAng Daily, об этом было объявлено на ежегодном общем собрании копании 24 марта. Журналисты пришли к мнению, что LG готовится ввести собственную площадку для криптообмена.

Такие выводы были сделаны из добавленного в устав намерения компании заниматься разработкой и продажей программного обеспечения на основе блокчейна, а также продажей и брокерскими операциями с криптовалютой. Однако представители техногиганта уклоняются от ответов на прямые вопросы.

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"Пока еще ничего не решено. Мы только в общих чертах указали направления бизнеса", – заявили в LG Electronics.

Впервые слухи о намерении LG создать собственную торговую площадку, связанную с криптовалютой, появились в начале 2022 года. Тогда генеральный директор одной из местных бирж заявил о создании NFT-площадки совместно с "крупной компанией", которой посчитали именно LG.

Ранее в марте южнокорейский производитель объявил о сотрудничестве с Kakao's Ground X и Seoul Auction Blue. Совместно с первой компанией LG собирается выпустить линейку смарт-телевизоров с поддержкой технологии невзаимозаменяемых токенов, а вторая поможет реализовать эти NFT на аукционах.

В поисках новых источников дохода LG Electronics начала реогранизацию бизнеса и стала отказываться от убыточных направлений. В феврале было завершено производство солнечных панелей – корейцы не выдержали жесткой конкуренции со снижающими цены китайскими поставщиками.

Стоит отметить, что другой южнокорейский производитель электроники Samsung тоже объявил о запуске NFT-платформы для своих смарт-телевизоров. Кроме того, компания намерена открыть представительство в метавселенной Decentraland.

Также OBOZREVATEL сообщал, что один из крупнейших банков мира JPMorgan стал первым крупным финансовым учреждением, которое открыло виртуальное отделение в Decentraland. Расположенный в торговом центре Metajuku офис получил название Onyx, а внутри гостей встречает цифровой тигр и портрет генерального директора JPMorgan Джейми Даймона.