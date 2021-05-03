Курс биткоина подскочил и обновил двухнедельный максимум: сколько стоит

Курс биткоина 3 мая на криптобирже Binance обновил двухнедельный максимум выше $58,9 тыс. За сутки криптовалюта подорожала на 5%.

Цена первой криптовалюты растет с 25 апреля, когда она в моменте падала до $46,9 тыс. Об этом сообщает "РБК-Крипто".

Ранее японский разработчик игр, публичная компания Nexon купила биткоинов на $100 млн. В то же время гонконгская технологическая компания Meitu сообщила, что довела свои вложения в криптовалюту до $100 млн.

Напомним, по прогнозу главного стратега по криптовалютам компании TomiEx Анжея Ковальчука, стоимость биткоина в первую неделю мая может колебаться с понижением в диапазоне $52-45 тыс. за монету.

"В противном случае, пока цена на биткоин будет выше $52 тыс., диапазон колебания цены составит порядка $7 тыс. с максимальным уровнем около $60 тыс. за монету. Информационный приоритет для крипторынка на текущий моменте в следующем – реакция на заявления президента Джо Байдена о повышении налогов на богатство и неготовности ФРС США менять монетарную политику. Пока что, по состоянию на конец апреля сохраняется глобальный спрос на риск и сырье после выступлений главы ФРС и президента США", – сказал эксперт.

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