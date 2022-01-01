Курс биткоина может резко измениться в 2022-м: озвучен прогноз

Курс биткоина в 2022 году может увеличиться с 47,7 тыс. до почти 200 тыс. долларов. Такие прогнозы озвучил ряд ведущих криптовалютных аналитиков.

Об этом сообщает издание Рromptnews. Достигнув нового максимума в 2021 году, биткоин восстанавливается после худшего месяца с мая. Брок Пирс, и Том Ли, соучредители Fundstrat Global Advisors, считают, что в 2022 году биткойн достигнет отметки в 200 тыс. долларов.

"Люди любят спекулировать, утверждая, что у них есть ответы, но на самом деле рынок биткоина нестабилен", – сказал Пирс. По его словам, биткоин – это средство сбережения, а не защита от инфляции, как золото и недвижимость.

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Однако у него более интересный профиль доходности, чем у вышеуказанных активов. "Я не удивлюсь, если биткоин превысит 100 тысяч долларов. Вполне возможно, что на мгновение он превысит 200 тысяч долларов", – добавил эксперт.

Он прогнозирует, что лучшая криптовалюта может ненадолго достичь вышеупомянутой ценовой отметки, прежде чем откатится вниз. Динамика цен на биткоин в 2022 году зависит от "внешних факторов", указывающих на массовую печать денег в мире.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.