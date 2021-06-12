Курс биткоина может измениться: озвучен прогноз на выходные

В выходные рынок криптовалют может вновь перейти к нисходящей динамике. По мнению экспертов, уход курса биткоина ниже отметки в $30 тыс. кажется маловероятным, однако скакнуть к $40 тыс. тоже вряд ли выйдет.

Об этом сообщает "РБК-Крипто". "Биткоин в ближайшие выходные вряд ли сумеет преодолеть давление "медведей" и скакнуть к $40 тыс., тем более превысить эту отметку и закрепиться выше нее. Маловероятным мне кажется и уход курса ниже $30 тыс. в ближайшие дни: для этого нужно, чтобы институционалы, которые активно закупаются на просадках биткоина, отказались от этой тактики и, вместо текущей аккумуляции биткоинов, перешли к распродаже. Пока такого не наблюдается", – сказал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников.

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По его словам, если биткоин все-таки опустится до $30 тыс., тут произойдет откуп по выставленным ордерам, и стоимость отскочит в обратном направлении. Сошников прогнозирует, что выходные не принесут радикальных изменений, а первая криптовалюта будет торговаться в диапазоне между $31 тыс. и $35 тыс.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что скорее всего нисходящий тренд сохранится, а постепенное сползание криптовалюты продолжится. При этом внешний фон остается негативным для крипторынка.

Ранее сообщалось, что власти северо-западной китайской провинции Цинхай и района в соседнем Синьцзяне закрыли на этой неделе проекты по добыче криптовалют. Таким образом Китай усиливает давление на криптоактивы после того, как глобальный рост цен на биткоины возродил местные спекуляции.

Отметим, что на Китай приходится более половины мирового производства биткоинов, но некоторые майнеры рассматривают возможность переезда после того, как правительство пообещало ограничить добычу и торговлю. Синьцзян – крупнейший в Китае центр добычи биткоинов, на который приходится около трети всех вычислительных мощностей. Цинхай находится на девятом месте, согласно данным Кембриджского университета.

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