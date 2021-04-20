Курс биткоина будет расти: эксперт назвал сроки

Рынок криптовалют столкнулся с коррекцией после роста, однако в цене упали не все токены. Так, если за последнюю неделю биткоин потерял 10% стоимости, Ripple – 23%, то в свою очередь Bitcoin Cash вырос на 31%, а криптовалюта Dogecoin – на 472%. При этом уже через две недели спрос на криптовалюты снова рванет вверх.

Об этом сообщил аналитик "Центра биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, пишет "Сегодня". "Следующая волна инвесторов ожидает более глубокой просадки цены вниз, прежде чем они вернутся в число активных покупателей. В информационном поле будет накал страстей с призывами ждать отката цены вниз – как идеальной возможности для новых инвестиций. А значит, спрос будет только увеличиваться. Через недели две можно ждать коррекцию вниз по фондовому рынку США и начало спроса на криптовалюты", – говорит эксперт.

Инвесторам Орыщак советует фиксировать прибыль и ждать нового момента для покупок. "После того как пройдет период роста фондового рынка США, можно будет возобновить покупки по криптовалютам. Биткоин как флагман стоит сохранить в лидерах портфеля, затем внимания достоин Ethereum", – подытожил аналитик.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потерял 400 биткоинов, а по нынешнему курсу это примерно 710 млн грн. При этом в декларациях нардепа никаких криптовалют указано не было.

Нардеп рассказал, что в то время вопрос системы безопасности состоял в одном кодовом слове, которое нужно было знать. "Я не то чтобы потерял его, я просто стер раздел диска, где была эта информация. Сейчас это страшная сумма, и выглядит все очень глупо, даже не хочу об этом думать", – сказал Арахамия.

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