Инвесторы купили биткоинов на миллиарды долларов во время обвала цен

Во время падения главной криптовалюты до $30 тыс., инвесторы купили биткоинов на сумму более $3,2 млрд. При этом цены несколько восстановились с минимумов на прошлой недели.

Об этом сообщает Chainalysis. При этом цена по-прежнему значительно ниже недавних рекордных максимумов.

Возможные причины падения цен широко обсуждались среди участников крипторынка. Стоимость варьируется от твитов американского бизнесмена Илона Маска до экологических проблем и перегрева рынка.

Кроме того, Coinbase назначила своего первого директора по политике, а бизнес-менеджер Майкл Сэйлор и Илон Маск сформировали Совет по майнингу биткоинов для предоставления данных об использовании энергии.

Напомним, биткоин вновь просел 28 мая, теперь он стоит $36,8 тыс. Ранее первая криптовалюта держалась в диапазоне $40 тыс., но не сумела закрепиться на этом уровне на долгое время.

Как ранее писал OBOZREVATEL: