Инвесторы купили биткоинов на миллиарды долларов во время обвала цен
Во время падения главной криптовалюты до $30 тыс., инвесторы купили биткоинов на сумму более $3,2 млрд. При этом цены несколько восстановились с минимумов на прошлой недели.
Об этом сообщает Chainalysis. При этом цена по-прежнему значительно ниже недавних рекордных максимумов.
Возможные причины падения цен широко обсуждались среди участников крипторынка. Стоимость варьируется от твитов американского бизнесмена Илона Маска до экологических проблем и перегрева рынка.
Кроме того, Coinbase назначила своего первого директора по политике, а бизнес-менеджер Майкл Сэйлор и Илон Маск сформировали Совет по майнингу биткоинов для предоставления данных об использовании энергии.
Напомним, биткоин вновь просел 28 мая, теперь он стоит $36,8 тыс. Ранее первая криптовалюта держалась в диапазоне $40 тыс., но не сумела закрепиться на этом уровне на долгое время.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Украинские чиновники и политики могли потерять на падении биткоина в мае около 23,5 млрд грн. Это следует из опубликованных деклараций представителей исполнительной, судебной и законодательной власти.
Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что биткоин держит путь к отметке в $100 тыс. По его мнению, главная криптовалюта все еще находится в стадии бычьего рынка.
Миллиардер Илон Маск провел встречу с североамериканскими майнерами биткоина, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. Отмечается, что после этого цена начала резко расти – с $37 тыс. до почти $40 тыс.