Эксперты Wirex подвели итоги 2021 года на рынке криптовалют

По словам экспертов британской финтех-компании Wirex, в 2021 году индустрия цифровых активов превзошла сама себя. Впервые за время существования рынка криптовалют его капитализация пересекла предел в $2,7 трлн, а стоимость BTC достигла более $69 000.

"Если раньше драйвером развития индустрии был, в основном, биткоин, то теперь появилось несколько направлений, которые из разряда "хайпа" переросли в отдельные рынки, развивающие сферу криптовалют – это децентрализованные финансы (De-Fi), рынок NFT и смартконтракты", – отмечает руководитель Wirex R&D Руслан Колодяжный.

А в сфере традиционных финансов аналитики наблюдают тренд на виртуальные кошельки и Buy Now Pay Later (аналог приобретения товаров и услуг онлайн в рассрочку). Также постепенно стирается граница между виртуальными и традиционными деньгами.

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Предыдущий 2021 год принес не только рост, но и новые вызовы для рынка. В традиционном финтехе наблюдается огромный дефицит технологических ресурсов, поскольку тренд на спрос удаленных процессов продолжается. Все больше специалистов ищут возможности работать онлайн, а не в офисах, и это создает перед технологическими компаниями новые вызовы по организации эффективной работы над проектами.

Уходящий год отметился еще одним важным событием. На момент декабря 2021 года в мире добыли уже более 90% всех биткоинов. На рынке криптовалют сейчас доступно более 18 миллионов BTC.

Сеть биткоина запрограммирована на выпуск 21 млн BTC, но ожидается, что последний биткоин из оставшихся 10% будет добыт лишь в 2140 году.

"Благодаря тому, что предложение биткоинов на рынке ограничено 21 млн. BTC, их стоимость гипотетически должна расти, что мы и наблюдаем в долгосрочной перспективе. Именно поэтому часто биткоин называют цифровым золотом. Способствует этому и активизация на рынке институциональных инвесторов (инвестиционные фонды, банки, профессиональные игроки финансового рынка), которые ранее сторонились криптовалют, а теперь активно добавляют цифровые активы в свои инвестиционные портфели. При этом сама стоимость BTC определяется рынком, а значит, она будет расти из-за увеличения спроса на актив и его ограниченное предложение", – объясняет Руслан Колодяжный.

Для поддержания заинтересованности майнеров и децентрализации сети, "добытчики" биткоина получают вознаграждение за проведение транзакций на блокчейне. Также с некоторой периодичностью происходит так называемый "халвинг" – уменьшение вполовину вознаграждения майнеров за добычу блоков в сети биткоина.

То есть, сначала майнеры получали 50 BTC за каждый добытый блок. После первого халвинга в 2012 году вознаграждение сократилось до 25 BTC, после второго в 2016 году – до 12,5 BTC. Третий халвинг в 2020 году уполовинил награду майнерам до 6,25 BTC.

"Несмотря на то, что из-за сокращения вознаграждения за обработку транзакций криптодобывание может показаться невыгодным, майнинг биткоина будет продолжаться, поскольку предприниматели по всему миру инвестировали миллионы в оборудование, а с халвингом предложение первой криптовалюты будет только ограничиваться, а значит, ее цена будет расти, что будет майнерам только на руку", – прогнозируют в Wirex.

Однако, в целом развитие отрасли будет зависеть от того, как криптоиндустрия будет приниматься в мире. Это и государственное регулирование, и все продукты, связанные с технологией распределенных реестров — это Libra и стейблкоины, проект по цифровизации национальных валют и применение токенизации в реальном мире.